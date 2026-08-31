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Gündem 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti! NASA evrenin genişlemesinin sırrını çözecek
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1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti! NASA evrenin genişlemesinin sırrını çözecek

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1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmişti! NASA evrenin genişlemesinin sırrını çözecek

NASA'nın devasa bütçeli Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nun yörüngeye fırlatılmasıyla insanlık, uzayın derinliklerindeki sırları çözmek adına tarihi bir adımı daha geride bıraktı. Evrenin ivmelenerek genişlemesini sağlayan karanlık enerjiyi incelemek üzere görevlendirilen teleskobun bu tarihi misyonu, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim’in asırlar öncesinden bildirdiği mucizevi hakikatleri bir kez daha gözler önüne serdi.

NASA'nın 4,3 milyar dolar bütçeli devasa gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilen fırlatmayla yörüngeye taşındı. Evrenin ivmelenerek genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin sırrını çözmek üzere yola çıkan teleskobun bu tarihi görevi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim’in asırlar öncesinden bildirdiği mucizeleri bir kez daha tasdik etti.

 

Asırlar Öncesinden Bildirilen İlahi Mucize! Kur'an Yine Bilimi Doğruladı!

"Göğü biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz" ayeti uyarınca uzayın sürekli bir genişleme halinde olduğunu 1400 yıl önce beyan eden Zâriyât Suresi 47. ayet-i kerimesi, modern bilimin geldiği bu son noktayla tam bir uyum sergiliyor. Kur'an-ı Kerim'in mucizesini tasdik edercesine yola çıkan Roman Teleskobu, evrenin genişleme hızını ve karanlık enerjinin zaman içindeki değişimini detaylıca haritalandıracak.

Casus uydu teknolojisinden dev bir uzay gözlemevine dönüştürülen Roman Teleskobu, 2,4 metrelik dev birincil aynası ve 300 megapiksel çözünürlüğündeki geniş açılı kamerasıyla dikkat çekiyor. Hubble'dan yüzlerce kat daha geniş alanları tek bir kareye sığdırabilen bu teknoloji; James Webb ve Euclid gibi dev gözlemevleriyle koordineli çalışarak Samanyolu Galaksisi'ndeki 20 milyar yıldızı ve ötegezegenleri kayıt altına alacak.

Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 noktasına doğru ilerleyen teleskobun, evrendeki bu muazzam nizamı ve ilahi genişlemeyi gözler önüne serecek ilk görüntüleri Aralık ayında göndermesi bekleniyor.

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