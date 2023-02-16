WhatsApp ve Telegram'dan güvenlik zafiyeti

WhatsApp yöneticilerinden Will Cathcart, Telegram’a yönelik bazı olumsuz açıklamalar yaptı. Telegram ise WhatsApp tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İki büyük rakip anlık haberleşme platformu arasında kavga yeniden ateşlenmiş oldu.

WhatsApp kurucularından Will Cathcart, Telegram’ı Wired makalesi üzerinden ele aldı. Bu makale üzerinden de Telegram’ın aslında Uçtan Uca Şifreleme özelliğini olmadığını açıkladı. Daha önceden konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Telegram’ın kullanılmaması gerektiğini ve özel bir nedenle burayı asla kullanmayacağını belirtmişti.

WhatsApp ve Telegram arasındaki karşılıklı tartışmalarda Telegram, sürekli olarak Uçtan Uca Şifreleme özelliğinden bahsederek uygulamanın güvenli oluşunu anlatıyor. Cathcart ek olarak da uygulamanın Konum üzerinden takip ettiğini ve bu nedenle Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında kullanıcılarını riske attığını belirtmişti.

Telegram sözcüsü Remi Vaughn, WhatsApp kurucularından Will Cathcart’ın yaptığı eleştirilere karşı yanıt verdi. Vaughn, Wired makalesini ele alarak makalenin birçok hata içerdiğini açıkladı. Ek olarak Wired makalesinde de yer alan 9 hatayı da derledi.

Will Cathcart, Telegram’ın Uçtan Uca Şifreleme (E2EE) yapmadığını açıklaması üzerinde Vaughn, Telegram’ın bunun yerine MTProto 2.0 protokolünü kullandığını belirtiyor. Hatta İtalya’da yer alan Udine Üniversitesi’nden bir ekip de Telegram’ın MTProto 2.0 protokolünü kullandığını doğruladığı röportajda geçiyor.

Kaynak: teknolojioku.com