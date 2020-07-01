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Medya

WhatsApp ve Instagram kullananlar dikkat! Google'dan flaş karar

Teknoloji devi Google, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp ve Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir değişiklik kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:28:00 - 2020-07-01 09:32:19
WhatsApp ve Instagram kullananlar dikkat! Google'dan flaş karar

Koronavirüs salgını sonrası pek çok şirket kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek adımlar atmaya devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Google milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcısını yakından ilgilendiren bir adım attı.

Şirket bilindiği üzere, kullanıcıların Instagram ve WhatsApp’taki fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar içerisinde yedekliyordu. Google yaptığı açıklamada otomatik olarak yapılan Instagram yedeklemesi ile WhatsApp yedeklemesi durduracağını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre, yedekleme işlemini yapmak isteyen kullanıcılar otomatik hizmetten yaralanamayacak, bu işlemi kendileri yapmak zorunda kalacak. Google'ın bu kararı koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle aldığı düşünülüyor.

Zira salgın ile beraber aralarında Google'ın da olduğu pek çok dijital platform internet trafiğini kontrol altında tutmak için belli kararlar almıştı.
Google geçtiğimiz aylarda video servisi YouTube'un görüntü kalitesini düşürme kararı almıştı.

Kaynak: Ntv

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