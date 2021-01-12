  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Whatsapp tartışılırken Erdoğan’dan çok önemli sosyal medya talimatı!
Siyaset

Whatsapp tartışılırken Erdoğan’dan çok önemli sosyal medya talimatı!

Türkiye WhatsApp tarafından dayatılan sözleşmeyi tartışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK’da sosyal medyayla ilgili yeni bir talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:06:00 - 2021-01-12 09:21:27
Whatsapp tartışılırken Erdoğan’dan çok önemli sosyal medya talimatı!

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan köşesinde, sosyal medya tartışmalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yöneticilerine verdiği talimatı ele aldı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

WhatsApp’ın dayattığı sözleşme beni iki açıdan rahatsız etti. Biri, özel hayata ilişkin bilgilerimizin Facebook’la paylaşılacak olması, ikincisi ise AB üyesi ülkeler bu sözleşmeden muaf tutulurken Türkiye’ye ikinci sınıf ülke muamelesi yapılmak istenmesi.

WhatsApp’ın uygulaması hepimizi karar almaya zorlarken, sosyal medya ile siyaset ilişkisine bakmak istedim. Ha, bir de sosyal medya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesi var. Sosyal medya, özellikle algı yönetiminde etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu durum siyasetin de sosyal medyaya daha çok ilgi duymasına yol açıyor.

Peki hangi parti hangi sosyal medya platformunu tercih ediyor? Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın bu konuda bir anketi var. Tek eksiği TikTok olan anketi paylaşıyorum.

Partilere göre sosyal medya

AK Partililer Facebook’cu, CHP’liler Twitter’cı, MHP’nin önceliği ise Facebook. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter’cı. İYİ Partililerin tercihi ise Facebook. AK Parti ve İYİ Partililerin ikinci tercihi Twitter’dan yana. CHP, MHP ve HDP’liler ikinci sırada Instagram diyor.

Tabii siyaset de sosyal medyaya ilgisiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’daki takipçi sayısı 8 milyon 250 bin. Kılıçdaroğlu’nun ise 7 milyon 304 bin takipçisi var. Bahçeli’nin takipçi sayısı 5 milyon 459 bin olurken, Akşener’i 4 milyon 267 bin kişi takip ediyor.

Cinsiyete göre

Kadınlar daha çok Instagram’ı tercih ediyor. Gençlerin seçimi de o yönde. Erkekler ise Facebook ve Twitter’ı etkin bir şekilde kullanıyor. YouTube’da ise kadınlar ve erkekler eşit seviyede yer alıyor.

Sosyal medya için ne dedi?

Sosyal medya gençler ve kadınlar üzerinde daha çok etkili oluyor. Siyasette sosyal medya bir gerçek ama her şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine, “Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım” diyor. Ardından da ekliyor: “Ruberu, yani yüz yüze görüşme.”

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir
Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Teknoloji

Bip bilgisayardan görüntülü konuşma yapılır mı? BiP Web indir

Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama
Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama

Teknoloji

Telegram bilgisayardan görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram Web görüntülü arama

Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?
Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Teknoloji

Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ömer

Mesela lgbtciler ne kadar örgütlü olduklarını neden yazmadı...Selviden haberleri akitten başkası vermez...
  • Yanıtla

Mehmet

Satsak bizi ab ülkeleriyle bir tutmadı değil bizim sözleşmemiz yok.Vatandaslar kendı haline bırakılmış.Telegram bae de yani israilin elinde,bip rusya ortaklı türkcell in Kısacası hepside bilgileri depoluyor.Gizlilik mi kaldı.Istegramda herşey ortada.Genclik birbirlerinin her özelini biliyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı
Dünya

ABD'den flaş karar: 'Teröre destek veren ülkeler' listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD eski Başkanı Barack Obama'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardığı Küba'yı yeniden list..
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay