WhatsApp siyah temaya mı geçiyor?

Dünyaca ünlü mesajlaşma programı WhatsApp, uzun süredir üzerinde çalıştığı siyah tema seçeneğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Peki WhatsApp siyah temaya ne zaman geçecek? Siyah tema WhatsApp kullanıcılarına ne gibi yenilikler getirecek?

Cep telefonu kullananların en çok tercih ettiği mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına bir yenilik yapmaya daha hazırlanıyor. WhatsApp uzun bir süredir siyah tema seçeneği ile güncelleneceği dile getiriliyordu. Bugün WhatsApp siyah tema için nihayet yeşil ışık yakıldı.

WABetaInfo, WhatsApp’ın siyah tema seçeneğinin OLED ekranların dostu olacağını söylüyor. WhatsApp kararıyor Yani WhatsApp, Twitter’ın karanlık teması gibi koyu mavi yerine komple siyah bir tasarıma sahip olacak. Siyah tema sayesinde; OLED ekranlarda siyah rengin pikselleri yakılmadan oluşturulduğu için günlük kullanımda yüzde 5’e varan batarya tasarrufu da sağlanabilecek. Şimdilik beta aşamasında olduğu söylenen siyah tema opsiyonunun 2018 yılı bitmeden güncellemeler ile sunulacağı düşünülüyor. iOS’ta sadece iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xr modelleri siyah temanın nimetlerinden tam anlamıyla yararlanabilecek.