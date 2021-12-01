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Teknoloji WhatsApp, Signal, Telegram... Tüm yazışmalarımız okunuyormuş
Teknoloji

WhatsApp, Signal, Telegram... Tüm yazışmalarımız okunuyormuş

ABD merkezli dergi Rolling Stone, FBI'ın WhatsApp, Telegram, WeChat ve iMessage gibi platformlardaki şahsi yazışmaları okuyabildiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:14:00 - 2021-12-01 14:24:00
WhatsApp, Signal, Telegram... Tüm yazışmalarımız okunuyormuş

 

WhatsApp, Signal, Telegram, Viber ve WeChat gibi mesajlaşma platformlarındaki yazışmaların FBI tarafından okunabildiği öne sürüldü. ABD merkezli dergi Rolling Stone’un ele geçirdiği belge ve yazışmalarda FBI’ın bu mesajlara erişebildiği kaydedildi. Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI’ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI’ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı. FBI’ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi. Konuyla ilgili Meta bünyesinde bulunan WhatsApp’tan bir açıklama geldi. İngiliz Independent gazetesine konuşan yetkililer, “WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz” açıklamasını yaptı.

 

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