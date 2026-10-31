Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

Fenerbahçe kış döneminde bir orta saha takviyesi planlıyor. Listede çok sayıda alternatif mevcut. Ve bu oyunculardan biri de Corinthians forması giyen Breno Bidon... Beşiktaş yaz transfer döneminde 21 yaşındaki futbolcu için Corinthians'a teklifte bulunmuştu. Ancak Brezilya ekibinin çok yüksek rakamlar beklediği ifade edildi.