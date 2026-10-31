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Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

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Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

Corinthians forması giyen Breno Bidon'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş sonrasında Fenerbahçe de 21 yaşında orta saha için harekete geçti.

#1
Foto - Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

Fenerbahçe kış döneminde bir orta saha takviyesi planlıyor. Listede çok sayıda alternatif mevcut. Ve bu oyunculardan biri de Corinthians forması giyen Breno Bidon... Beşiktaş yaz transfer döneminde 21 yaşındaki futbolcu için Corinthians'a teklifte bulunmuştu. Ancak Brezilya ekibinin çok yüksek rakamlar beklediği ifade edildi.

#2
Foto - Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

1.76 boyundaki merkez orta saha konusunda Fenerbahçe'nin vites yükselttiği öğrenildi. Breno Bidon'un tahmini piyasa değeri 25 milyon euro civarında... Corinthians ile 31 Aralık 2029 tarihine kadar sözleşmesi var. Solak futbolcunun transferi mümkün...

#3
Foto - Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

Ancak bu hamlenin ucuza bitme ihtimali yok.

#4
Foto - Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon!

Sarı-Lacivertliler'in ilk teklifini 15 gün içerisinde iletebileceği belirtildi. Corinthians altyapısından çıkan genç sambacı, başka bir kulübün formasını giymedi. Olası Türkiye transferi onun açısından da büyük bir değişim olacak. Fotospor'a göre; Corinthians Yönetimi'nin bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroluk bir beklenti içinde olduğu öğrenildi. Yani Kanarya'nın epey pazarlık yapması gerekecek.

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