WhatsApp Plus başlıyor: Mesajlaşmada premium ayrıcalık

WhatsApp Plus ücretli abonelik dönemiyle birlikte, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması yepyeni bir gelir modeline geçiş yapmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonların ilk yıllarında yıllık 0.99 dolarlık sembolik bir ücretle hayatımıza giren, daha sonra Meta tarafından satın alınıp tamamen ücretsiz bir platforma dönüşen WhatsApp, milyarlarca kullanıcısından doğrudan gelir elde etmenin yeni bir yolunu buldu.

WABetaInfo tarafından uygulamanın beta kodlarında keşfedilen “WhatsApp Plus” adındaki bu yeni premium katman, kullanıcılara ekstra ayrıcalıklar sunacak. Bulut depolama servislerinden üretkenlik yazılımlarına kadar hemen hemen tüm dijital hizmetlerin aylık abonelik modeline geçtiği günümüzde, WhatsApp’ın da bu kulübe katılması teknoloji dünyasında büyük bir sürpriz yaratmadı.

WhatsApp PLUS NELER SUNACAK? ÖZELLEŞTİRME VE YENİ TEMALAR

Sızdırılan raporlara göre Meta’nın yeni WhatsApp Plus stratejisi, kullanıcılara platform üzerinde daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir kontrol ve özelleştirme imkanı tanımak üzerine kurulu. Uygulamanın yıllardır değişmeyen standart yeşil ve beyaz görünümünden sıkılanlar için premium katman adeta bir kurtarıcı olacak.

Aboneler, ana ekranlarındaki WhatsApp logosunu değiştirmelerine olanak tanıyan 14 farklı yeni uygulama simgesi arasından seçim yapabilecek. Bununla da yetinmeyen şirket, sohbet balonlarından menü detaylarına kadar arayüzün tüm hatlarını kişiselleştirmeyi sağlayan çoklu vurgu renkleri ve yepyeni özel temaları kullanıma sunacak. Böylelikle her kullanıcı kendi estetik zevkine uygun, tamamen benzersiz bir WhatsApp deneyimi yaratabilecek.

20 SOHBET SABİTLEME VE ÖZEL ETKİLEŞİMLER

Elbette iş sadece görsel makyajla sınırlı kalmıyor; WhatsApp Plus platformu çok yoğun kullanan profesyoneller ve ağır kullanıcılar (power users) için hayat kurtaran işlevsel özellikler de getiriyor. Mevcut ücretsiz sürümün en çok eleştirilen yanlarından biri olan ve yalnızca 3 sohbeti listenin en üstünde tutmanıza izin veren sabitleme sınırı, premium paketle birlikte tamamen esnetiliyor.

Plus aboneleri; aile, iş ve arkadaş grupları dahil olmak üzere tam 20 farklı sohbeti listenin en üstüne sabitleme ayrıcalığına kavuşacak. Ayrıca standart kullanıcılarda bulunmayan, sadece abonelere özel yüksek kaliteli çıkartma paketleri (sticker), benzersiz bildirim zil sesleri ve sohbetlerin dinamiğini değiştirecek daha sürükleyici, özel animasyonlu mesaj tepkileri de bu paketin cezbedici yönleri arasında yer alıyor.

ÜCRETSİZ SÜRÜM İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR MU?

Pek çok kullanıcının aklına gelen o korkutucu soruyu hemen cevaplayalım: Hayır, WhatsApp ücretli olmuyor. Hazırlanan raporlar, WhatsApp’ın temel mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, medya gönderimi gibi standart özelliklerinin herkes için tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceğinin altını net bir şekilde çiziyor. WhatsApp Plus, tıpkı işletmeler için aylık 15 dolara sunulan “Meta Verified” rozeti gibi, sadece ekstra özellikler isteyen tüketicilere yönelik isteğe bağlı bir seçenek olacak.

Facebook ve Instagram’da hedeflenmiş reklamlarla milyarlarca dolar kazanan Meta, uçtan uca şifreleme nedeniyle WhatsApp sohbetlerine reklam entegre edemiyordu. Rakiplerinin premium abonelik modeliyle elde ettiği başarıyı gören şirket, sonunda çareyi tüketici odaklı bu sistemde buldu. Sistemin aylık ne kadar bir ücretle çıkış yapacağı ise önümüzdeki lansman döneminde kesinlik kazanacak.