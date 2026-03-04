  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolu Belediyesini yandaş çiftliğine çevirmiş! Tanju Özcan'ın pislikleri saçılmaya devam ediyor.. Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Otomobil devi gözünü kararttı: Tam 309.100 TL indirim yaptı! Yeni araştırma sonucu ortaya çıktı Gece uykusunu kaç saat uyumalıyız? Savaş korkusu 35 milyar dolarlık adım attırdı: Kaan yerine Güney Kore'den KF-21 savaş uçağını alacaklar İran savaşı sürerken Erakçi'den flaş Trump açıklaması! Tüm dünyaya haykırdı... Dijital üsler hedefte: Veri merkezleri artık savaş alanının bir parçası İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı Roma dönemine ait sarnıç yok edildi! İş makinesiyle tahrip edilen kültür varlığı için suç duyurusu...
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Yeni bir araştırma ortaya çıktı ve yol kenarında açan ve büyük bir şifa kaynağı olan sarı kantaron hakkında flaş bilgiler gün yüzüne çıktı...

#1
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Dağ eteklerinde, çayırlarda ve yol kenarlarında sarı çiçekleriyle beliren sarı kantaron, yalnızca halk arasında değil, bilim dünyasında da dikkat çekiyor. Avrupa’da yapılan araştırmalarda sarı kantaronun geleneksel kullanım alanlarının ötesinde biyolojik etkiler taşıyabileceğini gösteriyor.

#2
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Bilimsel adı Hypericum perforatum olan sarı kantaron; hypericin ve hyperforin gibi aktif bileşenler içerir. Bu maddeler, bitkinin çeşitli fizyolojik etkiler göstermesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle sarı kantaron, hem fitoterapi alanında hem de modern tıp araştırmalarında uzun süredir inceleniyor.

#3
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Avrupa’da en çok araştırılan tıbbi bitkiler arasında yer alan sarı kantaron, özellikle ruh sağlığı alanındaki potansiyeliyle öne çıkar. European Medicines Agency (EMA) tarafından yapılan değerlendirmelerde, kantaron ekstresinin hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinde destekleyici olarak kullanılabileceği belirtilmiş.

#4
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Bu doğrultuda Almanya ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede kapsamlı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Bazı araştırmalarda, hafif depresyon vakalarında etkisinin kimi antidepresanlarla benzer düzeyde olabileceği rapor edilmiş.

#5
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Sarı kantaron üzerine yapılan çalışmalar yalnızca ruh sağlığıyla sınırlı değil. Araştırmalar; bitkinin antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikler gösterebileceğine işaret etmekte. Deneysel düzeydeki bazı bulgular ise, içerdiği belirli bileşiklerin kanser hücreleri üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuş. Bu alandaki çalışmalar henüz klinik düzeyde kesin sonuçlara ulaşmış değil.

#6
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Bilimsel çalışmaların işaret ettiği potansiyel etkiler şunlar: Hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinin azaltılmasına destek olabilir. Küçük yaralar, kesikler ve yanıklarda geleneksel olarak kullanılıyor.

#7
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Antibakteriyel ve iltihap azaltıcı özellikler gösterebilir. Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etki oluşturabilir.

#8
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Antioksidan içeriği sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı koruyabilir. Bazı iltihabi süreçlerin baskılanmasına katkı sağlayabilir.

#9
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Sarı kantaron yeni keşfedilmiş bir bitki değil. Antik dönemlerden bu yana yara iyileştirme ve sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor. Günümüzde ise bu geleneksel bilgiler, laboratuvar ortamında ve klinik çalışmalarda yeniden değerlendiriliyor.

#10
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Uzmanlar, güçlü biyolojik etkilere sahip olabileceği için özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin sarı kantaronu doktora danışmadan tüketmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kantaron bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve tedavi sürecini etkileyebilir.

#11
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

KANTARON YAĞI NASIL HAZIRLANIR? Gerekli Malzemeler Bir avuç taze sarı kantaron çiçeği Zeytinyağı Cam kavanoz Tülbent veya ince süzgeç

#12
Foto - Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Çiçekleri topladıktan sonra üzerindeki toz ve kalıntıları nazikçe temizleyin. Yıkamak yerine silmek tercih edilir. Çiçekleri cam kavanoza yerleştirin (kavanozun yarısını dolduracak kadar). Üzerini tamamen örtecek şekilde zeytinyağı ekleyin. Kavanozu kapatıp güneş gören bir yerde 3–4 hafta bekletin. Bu süreçte yağın rengi kırmızımsu bir tona dönüşür. Süre sonunda karışımı süzüp temiz bir cam şişeye aktarın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ..
Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz
Gündem

Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırıları dördüncü gününde devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyayı ayağa kaldıran ..
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam bir ateş çemberine dönerken, İran’ın misilleme saldırıları Birleşik Arap Emi..
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor
Dünya

ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor

Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu ile üssüne atılan SİHA'lar sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçt..
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

İran’ın Tel Aviv ve çevresine yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Kentte sirenler çalarken, önce kamikaze İHA’ların ardından ..
İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde
Gündem

İstanbul Valisi Gül'den öğrencilere müjde

İstanbul Valisi Davut Gül, iftar yaptığı öğrencilere müjdeyi verdi. Gül, "Ramazan'ı yarıladık, önümüzde bayram var. Her ay size 6 bin TL bur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23