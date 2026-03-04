Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu...

Bilimsel adı Hypericum perforatum olan sarı kantaron; hypericin ve hyperforin gibi aktif bileşenler içerir. Bu maddeler, bitkinin çeşitli fizyolojik etkiler göstermesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle sarı kantaron, hem fitoterapi alanında hem de modern tıp araştırmalarında uzun süredir inceleniyor.