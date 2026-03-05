İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı

İran ile ABD-İsrail terör ittifakı arasındaki savaş altıncı gününde devam ederken, Irak’ın batı ve güneyindeki çöl bölgelerinde sıcak saatler yaşandı. ABD ordusuna bağlı özel birlikler üç ilin kesişme noktalarındaki stratejik alanlara askeri indirme yaptı.

Rutba ilçesinden bir yetkilinin Irak basınına verdiği bilgilere göre, ABD güçleri iki ana noktada konuşlandı. Askerlerin bir kısmı Kerbela’nın Nukayb nahiyesine 40 kilometre mesafedeki Sinina bölgesine, bir kısmı ise Suudi Arabistan sınırındaki Rusta ilçesindeki Calabat bölgesine indirildi.

Görgü tanıkları ve yerel çobanlar, bölgeye 5 ila 7 askeri helikopterin yanı sıra çok sayıda Humvee tipi askeri aracın indiğini ihbar etti.

IRAK ORDUSU İLE SICAK TEMAS

Çarşamba akşamı yaşanan olayda, ABD güçlerinin konuşlandığı alana yaklaşan Irak Sınır Muhafızları ile ABD birlikleri arasında çatışma çıktı.

Irak Ulusal Hikmet Hareketi yetkilisi ve eski parlamenter Hasan Fadem el-Cenabi, "Bir Irak birliği bölgeye iki kilometre kadar yaklaştığında ABD güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı. Ayrıca orduya ait iki Humvee aracı kullanılamaz hale geldi” dedi. Fadem, bölgeye inen birimlerin kesinlikle ABD askeri olduğunu, bazı kaynakların iddia ettiği gibi İsrail askeri olmadıklarını da vurguladı.

İRAN’A OPERASYONUN İLK SİNYALİ

Irak Güvenlik Medya Ağı da Kerbela Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı birliklerin arama-tarama faaliyeti yürüttüğü sırada bombardıman ve ateşe maruz kaldığını doğruladı.

Enbar, Necef ve Kerbela arasında uzanan geniş çöl şeridi, coğrafi konumu nedeniyle hem İran’a lojistik destek hatlarını kesmek hem de bölgesel operasyonları yönetmek isteyen uluslararası güçlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. ABD’nin bu ani askeri indirmesi İran’a olası bir kara operasyonu sinyali olarak değerlendirilirken bölgede savaşın daha geniş bir alana yayılma riskini de beraberinde getirdi.