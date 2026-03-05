Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor!

Bölgeden gelen haberlere göre; Yunanistan, Rodos'taki bir havaalanını İran’ı bombalayan ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının kullanımına tahsis etti...

YUNAN PROF: “PARİS ANLAŞMASI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR”

Sözde Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos; “Rodos havaalanı birkaç gündür Amerikan savaş uçakları tarafından kullanılıyor... Türkiye'ye göre Rodos, Paris Antlaşması'na atıfta bulunarak tamamen askerden arındırılmış bir bölgedir; ancak ‘bu antlaşma artık geçerliliğini yitirmiştir’ dedi.

“RODOS’TA BÖYLESİ BİR DURUM TEPKİSİZ KALMAMALI”

Gelişmelere sosyal medya hesabından tepki gösteren Araştırmacı Yazar Koray Kamacı; “Skandal ötesi bir durum bu! Paris Anlaşması’na göre askerden arındırılmış bir ada statüsünde olan Rodos'ta böylesine bir durum asla tepkisiz kalmamalıdır. Adaları kafasına göre hukuksuz bir şekilde başka bir ülkenin kullanımına açan Yunanistan, yarın öbür gün İsrail'e de veya başka bir üçüncü ülkeye de rahatça açar. Umarım bu konuda gerekli tepkisel ve eylemsel adımlar zamanında atılır” görüşünü kaydetti.