  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşı Starlink ve yapay zeka araçları kazanacak Milli güvenliğe büyük tehdit Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu… Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması meclis gündeminde Bu haber başlığı utanç kaynağı! Müslümanlar Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya giremiyor! TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar! CHP'li başkan bıçaklandı! ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı MSB’den flaş açıklamalar Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz
Sağlık Teknoloji ve modern tedavi müjdesi
Sağlık

Teknoloji ve modern tedavi müjdesi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Teknoloji ve modern tedavi müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde; vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek" dedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde; vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde: vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek. Sağlık Bakanlığımızca onaylanan TÜSEB destekli projelerde yerli sağlık teknolojileri geliştirme süreçleri hızlanacak. Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik Ar-Ge faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz
Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Gündem

Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’
Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu ‘500 bin çocuğu sağlık elçisi yaptık’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Sayın bakanım sizden ricamız son dönemlerde sanatçı ve bazı kesimlere yapılan yasaklı madde kullanım taramasını tüm sağlıkçılar içinde uygulayın bakın görün ülkemizde ki vahim durumu kimlere emanet oluyoruz bilelim
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23