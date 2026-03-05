Kemal Öztürk Axios’taki Yahudi oyununu ifşa etti! Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok

Axios’un “Kürtler İran’a girdi” haberindeki manüplasyonu ortaya koyan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Türkiye dahil dünyada Axios haber sitesi ve onun başındaki Barak Ravid, en kritik doğru haberi veriyor diye çok takip ediliyor ve alıntılanıyor.

Bizzat Trump’ın telefonla arayıp röportaj verdiği Yahudi olan bu ekip çok stratejik bir iş yapıyor: Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok. İşte ‘Kürtler İran’a girdi’ haberi bunun son örneğidir”