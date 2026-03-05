  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi Durand hattı kan gölü! Pakistan Afganistan'ı vurdu: 481 ölü, binlerce yaralı 10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam? İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Dünya İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak
Dünya

İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak

İran’dan gelen açıklama Ortadoğu’daki gerilimi daha da yükseltti. İranlı bir askeri yetkili, ABD ve İsrail’in rejim değişikliği girişimine yönelmesi halinde İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nün hedef alınabileceğini söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre; İsrail ve ABD’nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran’ın İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nü hedef alacağı bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişelerini artırırken, İran ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın (İran Öğrenci Haber Ajansı) bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre; İsrail ve ABD’nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran’ın İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nü hedef alacağı bildirildi. Gelişmenin, ABD’nin Kürt grupları İran’a karşı silahlandırarak Tahran rejimini devirmeyi amaçladığı yönündeki iddiaların ardından yaşanması dikkat çekti.

İsrail’in nükleer silah programı için kritik önem taşıyor

İsrail’in Negev Çölü’nde, Dimona şehrinin yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda yer alan ve resmi adı Negev Nükleer Araştırma Merkezi olan tesis, Dimona Nükleer Reaktörü olarak da anılıyor. Tesisin adının, İsrail’in nükleer programının mimarlarından biri olan eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres’in ölümünün ardından, Shimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak değiştirildiği biliniyor. Bu tesis, İsrail’in nükleer silah programının merkezi olarak kabul ediliyor.

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı
İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

Dünya

İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Dünya

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Dünya

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bunların hepisi de ya satılmış ya aptal

Hangi Ordu düşmanına savaş sırasında seni şurandan vuracağım der. Tiyatro mu lan bu?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23