ABD’nin ilk yeni nesil füzesi sahada: ATACMS’in yerine gelen füze ilk kez kullanıldı

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tarihte ilk kez, uzun menzilli Precision Strike Missiles (PrSM) Operation Epic Fury sırasında muharebede kullanıldı ve eşsiz bir derin taarruz kabiliyeti sağladı.” ifadeleri yer aldı.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonda görev alan personeli ve yeni silah sisteminin kullanıma alınmasını övdü. Cooper, “Düşmana karşı ikilemler oluşturmak için yenilikten yararlanan üniformalı kadın ve erkeklerimizle daha fazla gurur duyamazdım.” dedi.

ATACMS’İN YERİNİ ALMASI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Precision Strike Missile, yaygın olarak PrSM olarak adlandırılan yeni nesil bir karadan karaya güdümlü füze olarak geliştirildi. Sistem, ABD Ordusu tarafından geliştiriliyor.

Program, yaşlanan ATACMS füze envanterinin yerini almak ve daha uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti sağlamak amacıyla tasarlandı.

ABD Ordusu program bilgilerine göre füze, ABD ve müttefik kuvvetlerin envanterinde bulunan mevcut topçu platformlarından ateşlenebiliyor. Bu platformlar arasında M270A1 Multiple Launch Rocket System ve HIMARS olarak bilinen M142 High Mobility Artillery Rocket System bulunuyor.

MLRS VE HIMARS PLATFORMLARIYLA KULLANILABİLİYOR

PrSM’nin Operation Epic Fury sırasında kullanılması, sistemin bu fırlatma platformlarıyla donatılmış operasyonel birliklere entegre edildiğini gösteriyor.

Hem MLRS hem de HIMARS sistemleri, roket veya füze ateşledikten sonra hızla yer değiştirebilen mobil topçu sistemleri olarak biliniyor.

Precision Strike Missile, uzun menzilli ateş gücüne odaklanan daha geniş kapsamlı bir modernizasyon çabasının parçası olarak geliştirildi. ABD Ordusu sistemi, ATACMS füze ailesinin sunduğu menzilin ötesine geçecek şekilde tasarladı.

ABD UZUN MENZİLLİ ATEŞ GÜCÜNÜ GENİŞLETİYOR

ABD Ordusu’nun Precision Strike Missile programı, ABD kuvvetlerinin benzer uzun menzilli taarruz kabiliyetlerine sahip olmasını sağlamak amacıyla başlatıldı.

HIMARS ve MLRS gibi mobil topçu sistemlerinin menzilini genişleten PrSM, komutanların yüksek değerli hedefleri geleneksel topçu menzillerinin ötesinden vurmasına olanak tanıyor.

PrSM programı aynı zamanda ABD mühimmat politikası ve modernizasyon önceliklerindeki değişimlerle uyumlu şekilde yürütülüyor. Füze, hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan ATACMS füzelerinin yerini alacak.