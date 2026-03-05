  • İSTANBUL
İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor

İspanya hükümeti, bölgedeki gerilimi tırmandıracak bir karara imza atarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon" fırkateynini gönderme kararı aldı. Ortadoğu’nun ateş çemberinden geçtiği bu kritik günlerde, Madrid yönetiminin "vicdan ve etik" söylemlerinin arkasına sığınarak Rum kesimine kalkan olma çabası, bölgedeki dengeleri zorlayacak yeni bir hamle olarak kayıtlara geçti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Yunan Donanmasına ait diğer gemilerle "Cristobal Colon" fırkateynini Doğu Akdeniz'e göndereceği bildirildi.

Rum kesimine askeri kalkan!

Açıklamada, "Cristobal Colon"un Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasıyla İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve doğu sınırının savunmasına bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Fırkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Savunma Bakanı Robles ise "Unutmamak lazım ki İspanya'da bakanlığımızın adı Savunma, ABD'de ise Savaş. Bu nedenle, İspanya'nın her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alacağını, birlikte yaşamanın temel ilkelerini ve barışın temel ilkelerini savunacağını ve talep edilmesi halinde hükümetin bunu dikkate alacağını ve değerlendireceğini söylemeliyim." açıklamasında bulunmuştu.

