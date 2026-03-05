Türk hava sahasına yönelen füze için destek ve kınama Türkiye kızgın dünya tepkili

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, dün Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından BM, AB ve NATO'nun yanı sıra ABD, Belçika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkeden tepkiler yükseldi.

ABD

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Rubio, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunda Bakan Fidan'a, Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

BM

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili soruyu "Bakın, biz de sizin gibi askeri söylemlerin ve faaliyetlerin arttığını, çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz." şeklinde yanıtladı.

Dujarric, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmanın başından beri ilk kez Türk hava sahasına yönelik bir ihlalin olduğuna dikkati çekerek, "Bu ve her çatışmada olduğu gibi, açıkça söyleyelim, parmağı tetikte olan kişi Genel Sekreter (Antonio Guterres) değil. O diplomasiyi, müzakerelere dönüşü, uluslararası hukuka saygıyı ve yeterince ülkeyi bu yönde hareket etmeleri için ikna etmeyi savunmaya devam edecek." dedi.

NATO

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Hart, "Hava ve füze savunması da dahil tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin, "Tabii ki Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas ayrıca, ABD-İsrail-İran çatışması nedeniyle "Orta Doğu dışına gelen füzelerin" de endişe verici olduğunu kaydetti.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişiminin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğinin açık bir ihlalidir. Bölgenin güvenliğine ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Saldırıların kapsamının "kardeş ve dost ülkeleri de içerecek şekilde genişletilmesinin, tüm hukuki ve siyasi standartlar uyarınca kınandığı" belirtilen açıklamada "Bu durum, gerilimi azaltma çabalarını baltalayan ve bölgesel gerilimleri daha da artıran kabul edilemez bir tırmanış teşkil etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka ve sivil altyapıya yönelik bu rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Berendsen, "İran'ın, Kıbrıs ve Türkiye dahil, Körfez ülkelerine ve daha geniş bölgeye yönelik devam eden insansız hava aracı ve füze saldırıları nedeniyle İran’ın Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan Berendsen, "Ortaklarımızla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın ülkelerine (Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadesini kullandı.

Albares ayrıca, "İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, "Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Prevot, balistik mühimmatın, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın bölge genelinde "ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Prevot, "Her yeni hedef, her yeni tırmanış, istikrara dönüş yolunu daha da zorlaştırıyor. Bu artık sona ermeli. Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadelerine yer verdi.

KUZEY MAKEDONYA

Kuey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın NATO müttefiki Türkiye'ye füze fırlatmasının kabul edilemez ve istikrarsızlaştırıcı olduğunun altını çizerek, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Mucunski, bu tür eylemlerin uluslararası hava sahasını ihlal ettiğini, gerilimleri tırmandırdığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını vurguladığı paylaşımında, uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Tsahkna, ülkesinin İran'ın saldırılarını kınadığını ifade ederek sivillerin ve müttefik toprakların korunmasına yönelik hızlı müdahalenin memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Tsahkna, "Hava ve füze savunması dahil olmak üzere güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO’nun kolektif güvenliği için hayati önemini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arnavutluk, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye ile tam dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engellemesi, sivilleri ve müttefik topraklarını koruması konusundaki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "İran'ın pervasız saldırıları bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır. Güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.