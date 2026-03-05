Şehit Ömer Halisdemir’in kızı babasının izinde: 1 ölür 1000 diriliriz
15 Temmuz’un seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir, babasının izinden giderek teğmen oldu; hainlerin temizlendiği Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda babasının şanlı beresini taktı.
Şehit Ömer Halisdemir'in emaneti, babasının kanıyla sulanan o kutsal toprakta şimdi kızı nöbeti devraldı. "Vatan sağ olsun" diyenlerin susmayan sesi, şimdi Bordo Bere ile yankılanıyor. İşte o destansı dönüş
Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak 15 Ağustos 2025'te teğmen rütbesiyle mezun olan 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında göreve başladı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, babası gibi "bordo bereli" oldu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı.
Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve FETÖ mensuplarıyla girdiği çatışma sonucu şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak "bordo" beresini taktı.
Teğmen Halisdemir, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.