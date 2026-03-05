Araç köprüden baraj gölüne uçtu!
Tunceli’de hafif ticari araç yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden, Uzunçayır Baraj Gölü’ne düştü. Sürüklenen aracın üzerine çıkan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tunceli’de köprüden baraj gölüne düşen hafif ticari araç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden giden hafif ticari araç, köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü.
Düşen araç, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Araçta mahsur kalan sürücü, tavana çıkarak yardım bekledi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla araca ulaştı. Kurtarılan sürücü, ambulansla tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.