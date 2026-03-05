Aslan'a Samuray: Galatasaray Japon orta sahayı izliyor
Galatasaray'ın yaz dönemi için oluşturduğu orta saha listesinde NEC Nijmegen'den Kodai Sano'nun da bulunduğu öğrenildi. Japon futbolcunun maçları takip ediliyor.
Galatasaray'ın yaz dönemi için oluşturduğu orta saha listesinde NEC Nijmegen'den Kodai Sano'nun da bulunduğu öğrenildi. Japon futbolcunun maçları takip ediliyor.
Galatasaray sezon sonunda orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak, bu bölgeye transfer sayısı 2'ye de çıkabilir. Sarı-Kırmızılı ekibin geniş listesinde Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den Kodai Sano'nun da bulunduğu öğrenildi...
22 yaşındaki merkez orta sahanın, Nijmegen ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında... Ancak Hollanda ekibinin daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. 2026 yazında çetin pazarlıklar yaşanabilir.
1.80 boyundaki Japon futbolcu bu sezon Hollanda Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.250 dakika kaldı. 3 gol ve 5 asist üretti.
Galatasaray, onun maç videolarını izliyor. Kodai Sano'nun talipleri arasında Feyenoord, Mainz ve PSV Eindhoven gibi takımlar da var...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23