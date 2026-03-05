  • İSTANBUL
Galatasaray'ın yaz dönemi için oluşturduğu orta saha listesinde NEC Nijmegen'den Kodai Sano'nun da bulunduğu öğrenildi. Japon futbolcunun maçları takip ediliyor.

#1
Foto - Aslan'a Samuray: Galatasaray Japon orta sahayı izliyor

Galatasaray sezon sonunda orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak, bu bölgeye transfer sayısı 2'ye de çıkabilir. Sarı-Kırmızılı ekibin geniş listesinde Hollanda kulübü NEC Nijmegen'den Kodai Sano'nun da bulunduğu öğrenildi...

#2
Foto - Aslan'a Samuray: Galatasaray Japon orta sahayı izliyor

22 yaşındaki merkez orta sahanın, Nijmegen ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında... Ancak Hollanda ekibinin daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. 2026 yazında çetin pazarlıklar yaşanabilir.

#3
Foto - Aslan'a Samuray: Galatasaray Japon orta sahayı izliyor

1.80 boyundaki Japon futbolcu bu sezon Hollanda Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.250 dakika kaldı. 3 gol ve 5 asist üretti.

#4
Foto - Aslan'a Samuray: Galatasaray Japon orta sahayı izliyor

Galatasaray, onun maç videolarını izliyor. Kodai Sano'nun talipleri arasında Feyenoord, Mainz ve PSV Eindhoven gibi takımlar da var...

