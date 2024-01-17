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Teknoloji WhatsApp o özelliği duyurdu! 2024'te WhatsApp'tan yüzleri güldürecek o özellik sonunda açıklandı
Teknoloji

WhatsApp o özelliği duyurdu! 2024'te WhatsApp'tan yüzleri güldürecek o özellik sonunda açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 12:58:00 -
WhatsApp o özelliği duyurdu! 2024'te WhatsApp'tan yüzleri güldürecek o özellik sonunda açıklandı

Dünyanın en yaygın kullanılan haberleşme uygulaması olan WhatsApp tarafından her geçen gün yeni bir özellik duyurulmaya devam ediyor. WhatsApp tarafından duyurulan son özellik ise yüzleri güldürecek türden bir etkiye sahip.

Dünyanın en yaygın kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp kullanıcı ağını her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyor. Bu kadar yaygın kullanılması ile WhatsApp da kullanıcılarını memnun etmek adına sürekli iyileştirmeler ve geliştirmeler açıklanıyor.

WhatsApp tarafından yayınlanan bu iyileştirme ve geliştirmeler sayesinde kullanıcıların WhatsApp kullanımı her gün daha da kolay bir hale gelmiş oluyor. WhatsApp tarafından son yayınlanan özellik ise uzun süredir bekleneneler arasındaydı. WhatsApp tarafından yayınlanan son özellik henüz beta sürümünde test aşamasında. İşte WhatsApp'ın son özelliği:

WhatsApp tarafından yayınlanan son özellik kanallar kısmı için açıklandı. Açıklanan bu özellik ile birlikte artık tıpkı bireysel ve grup sohbetlerinde olduğu gibi herhangi bir konuda anket hazırlamak ve  kanala dahil olan kullanıcıların anket içerisine fikirlerini belirtmeleri mümkün olacak. 

Kanallar için hazırlanan anketler kısmı şimdilik sadece beta sürümünde yer alıyor. Anketler özelliğinin tüm kullanıcılar için aktifleştirilmesi ise zaman alabilir. 

Kanallar için getirilecek olan anketler kısmında yapılacak olan anketler anonim şekilde açılacak. Anonim açılan anketler ile kişilerin verdiği cevaplar da diğer kullanıcılar tarafından bilinmeyecek. Aynı zamanda anketle özelliğinin gelmesi ile birlikte bir önceki güncellemede bozulan durum güncellemesindeki küçük resim gösterimi özelliği de yeniden getirilecek. 
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