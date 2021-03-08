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Teknoloji WhatsApp mesajlar 24 saatte otomatik nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?
Teknoloji

WhatsApp mesajlar 24 saatte otomatik nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?

WhatsApp 24 saatte otomatik olarak silinen mesaj özelliğini hayata geçiriyor. WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir? WhatsApp kaybolan mesajlar nasıl açılır? WhatsApp kaybolan mesajları geri getirme işlemi kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. WhatsApp, milyonlarca kullanıcının mahrem bilgilerine göz dikmesiyle yoğun tepkiler aldı. Ancak onca tepkiye rağmen gizlilik sözleşmesi dayatmasından halen vazgeçmiş değil. WhatsApp, zedelenen imajını düzeltmenin peşine düşerken, yeni özellikleri hayata geçirerek yerlerde olan imajını tekrardan ayağa kaldırmak için 24 saatte otomatik olarak silenen mesajlar özelliğini hayata geçiriyor. Peki WhatsApp kaybolan mesajlar geri nasıl getirilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:34:00 - 2021-03-08 19:29:25
WhatsApp mesajlar 24 saatte otomatik nasıl silinir? WhatsApp mesajları ne zamana kadar siliniyor?

WhatsApp her ne kadar son aylarda kullanıcının sır bilgilerine göz dikmiş olsa da yine de milyonlarca insan WhatsApp uygulamasını kullanıyor. Bu nedenle WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliği gelmişti. WhatsApp, şimdi de kaybolan mesajlar özelliğini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

WABetaInfo tarafından sızdırılan bilgilere göre, Snapchat‘in oldukça popüler olan kaybolan mesajlar özelliği şu anda WhatsApp için test aşamasında. İsteğe bağlı olarak çalışacak bu özellik sayesinde, gönderdiğiniz mesajlar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Kaybolan mesajlar özelliğinin, test aşamaları tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

whatsApp mesaj silme

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