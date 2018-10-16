WhatsApp kullananlara sevindirici haber!

Dünya genelinde 1.5 milyarı aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp’a yeni bir özellik daha geliyor. Kullanıcıların yanlışlıkla gönderdiği veya gönderdikten sonra pişman olduğu mesajları silme için uygulanan süre uzatılıyor.

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp’ın geçen yıl kullanıma sunduğu “Herkesten Sil” özelliği ile kullanıcılar, gönderdikleri bir mesajı hem kendi telefonundan hem de karşı tarafta gönderdikleri kişi veya gruplardaki kullanıcıların cihazından silebiliyor. Uygulamada kullanıcılar, “Herkesten Sil” seçeneğine 1 saat 8 dakika 16 saniye içinde başvurabiliyordu. Bu süre geçildikten sonra silinmek istenen mesajlar için ise sadece “Benden Sil” seçeneği kullanılabiliyordu.

Bugün ortaya çıkan yenilikle birlikte WhatsApp’ta gönderilen mesajlar için herkesten silme süresi, 1 saat 8 dakika 16 saniyeden, 13 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkacak.

ÖNCE IPHONE’LARA GELECEK

WABetaInfo’nun WhatsApp’ın iOS için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkardığı bu yenilik, öncelikli olarak iPhone kullanıcıları için aktif hale getirilecek.

Kullanıcılardan gelen yoğun talepler sonrasında bu değişikliğe gittiği tahmin edilen WhatsApp’ın, gönderilen mesajları herkesten silme süresini yakında yayınlanacak beta sürümü ile Android cihaz sahiplerine de sunması bekleniyor.

WhatsApp 2017 yılının son aylarında “Herkesten Sil” seçeneğini kullanıma sunmuş, gönderilen mesajları karşı taraftan silmek için 7 dakikalık bir süre tanımlamıştı. Popüler mesajlaşma uygulaması ardından Mart 2018’de bu süreyi 1 saat 8 dakika 16 saniyeye kadar yükseltmişti.

WHATSAPP MESAJLARI NASIL SİLİNİR?

WhatsApp’ta kullanıcılara gönderdikleri mesajları silmek için iki yöntem sunuluyor. Gönderilen mesajlar herkesten veya sadece kendi cihazınızdan silebiliyorsunuz.

Mesajları herkesten silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbet sayfasına gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini seçin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

Sil'e dokunup, ‘Herkesten Sil’i seçin.

Mesajları kendi cihazınızdan silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbet sayfasına gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun, menüden Sil seçeneğini seçin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

Sil'e dokunup, ‘Benden Sil’ seçeneğine basın.