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WhatsApp kullananlar dikkat! Yapmazsanız silinecek

WhatsApp kullanıcılarına önemli haber. 12 Kasım'da WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive’da depolanan eski WhatsApp sohbet ve medya yedeklerini silecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:30
WhatsApp kullananlar dikkat! Yapmazsanız silinecek

Google ve WhatsApp'ın anlaşması yürürlüğe giriyor. 12 Kasım'da WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive’da depolanan eski WhatsApp sohbet ve medya yedeklerini silecek.

12 Kasım'dan sonra silinecek

WhatsApp ile Google’nın yaptığı anlaşmaya göre, 12 Kasım’dan sonra WhatsApp sohbet ve medya yedekleri Google Drive’da depolama kotasından düşmeyecek. Ancak bundan tam bir ay sonra WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive’da depolanan eski WhatsApp sohbet yedeklerini silecek. Telefon belleğindeki sohbet geçmişi ve yedekler bundan etkilenmeyecek. Uzmanlar, WhatsApp yedeklemelerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili şu temel önerilerde bulunuyor:

İOS kullanıcıları etkilenmeyecek

Yedeklerini iCloud üzerinden yapan iOS kullanıcıları, bu durumdan etkilenmeyecek. Fakat Android kullanıcıları için Google Drive otomatik olarak bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen WhatsApp sohbet yedeklerini silecek. Bu kullanıcılar, 12 Kasım’dan önce yedeklerini güncellemezlerse, veri kaybına uğrayacaklar.

Siber güvenlik uzmanları uyardı

Android için WhatsApp’ın kullanıcıların sohbetlerini Google Drive’a ücretsiz olarak yedekleyeceğini ancak bunun eski yedeklere zarar verebiliğine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu uzmanları, WhatsApp’ın önde gelen hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra ister Drive’da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyardı. 

Android kulanıcıları şu adımları takip edebilir

Android için WhatsApp, verilerini Google Drive’a düzenli olarak yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya metin, fotoğraf ve video olabiliyor. Google Drive’a yedekleme ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edebilirsiniz.

Her dosya Google Drive’da belli bir alan kaplar ve kalan depolama kotanızı düşürür. Ancak, Google ile WhatsApp’in sahibi Facebook, WhatsApp yedeklemelerini kotaya tabi tutmama konusunda anlaştı. Böylece Google Drive’da daha fazla veri depolayabileceksiniz.

Elle yedekleme yapılmalı

Uzun zamandır Google Drive’a yedekleme yapmıyorsanız ve WhatsApp’ınızda otomatik yedekleme ayarı kapalıysa eski kopyalarınız otomatik olarak silinecek. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için 12 Kasım’dan önce en az bir kez WhatsApp verilerinizi elle olarak yedeklemelisiniz.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:30
  1. WhatsApp
  2. Google
  3. Android
  4. İOS
  5. Google Drive
  6. WhatsApp Sohbetleri
  7. yedekleme

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