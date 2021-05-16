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Whatsapp kullananlar dikkat! İşte değişen ayarı düzeltmek için yapmanız gerekenler

Sohbet uygulaması Whatsapp, grup ayarını "herkesi" içerecek şekilde değiştirdi. Tanımadığınız kişiler tarafından gruplara eklenmek istemiyorsanız, işte yapmanız gerekenler...

Yeniakit Publisher
2021-05-16 00:19:00 -
Whatsapp kullananlar dikkat! İşte değişen ayarı düzeltmek için yapmanız gerekenler

Sohbet uygulaması WhatsApp, grup ayarını "herkesi" içerecek şekilde değiştirdi. Böylece tanımadığınız kişiler; özellikle bahis siteleri vb. sizi bir gruba ekleyebilir. Peki bu durumdan nasıl kurtulunur?

Ayarlarınızı değiştirebilirsiniz!

Whatsapp grup ayarını düzeltmek isteyenler için işte basamaklar:

1 . WhatsApp'a gidin:
2. Ayarlar'a gidin
3. Hesaba gidin
4. Gizlilik'e gidin
5. Gruplara gidin
6. (Herkes) yerine (Kişilerim) olarak değiştirin, (Bitti) tuşuna basın...

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