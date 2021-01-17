WhatsApp krizi erteledi

WhatsApp, güncellenen “gizlilik ilkesi” ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Kafa karışıklığına dikkat çekti

Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook’un özel mesajları göremediği kaydedildi. Söz konusu güncellemeyle bunun değişmeyeceğine işaret edilen açıklamada, güncellemenin verilerin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağladığı ifade edildi.

Yeni tarih 15 mayıs

Açıklamada, güncellemenin uygulamanın Facebook ile veri paylaşma kabiliyetini genişletmediği belirtilerek, insanların şartları incelemeleri ve kabul etmeleri için gerekli sürenin ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı. Daha önce belirtilen 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği vurgulanarak, “WhatsApp’ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri aydınlatmak için daha fazlasını yapacağız” ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda, verilen sürenin 15 Mayıs’a ertelendiği kaydedildi.