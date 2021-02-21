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Teknoloji WhatsApp ile ilgili flaş iddia! Kabul etmeyenler...
Teknoloji

WhatsApp ile ilgili flaş iddia! Kabul etmeyenler...

Gizlilik sözleşmesi kararı nedeniyle milyonları çileden çıkaran WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 11:47:00 - 2021-02-21 17:13:14
WhatsApp ile ilgili flaş iddia! Kabul etmeyenler...

Yeni gizlilik sözleşmesini yayınladığından bu yana oldukça zorlu zamanlar geçiren WhatsApp, aldığı tepki sonrası bildiğiniz üzere sözleşmenin onaylanması için belirlenen son günü güncellemiş, 15 Mayıs'a ertelemişti. Bu zaman aralığında da yeni gizlilik sözleşmesini 'doğru anlatabilmek' ve kullanıcıların platformu terk etmesini önlemek için çalıştı, sık sık açıklamalar yaptı.

Flaş iddia

Webtekno'nun haberine göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

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Yorumlar

Sefer

Çok üzüldük be baska alternatif yoktu...
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ahmet

Silin gitsin ya. Beyaz madde gibi bağımlısı olmayın.
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