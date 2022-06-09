WhatsApp için kritik tarih belli oldu

Avrupa Komisyonu, tüketici kuruluşlarından gelen şikayetlerin yol açtığı bir davada, WhatsApp'ın ocak ayında sunduğu bir gizlilik politikası güncellemesinin AB tüketici yasasına uygun olduğunu göstermek için temmuz ayına kadar süresi olduğunu duyurdu.

Avrupa Tüketici Örgütü (BEUC) ve Avrupa Tüketici Yetkilileri Ağı, WhatsApp'ın değişiklikleri sade ve anlaşılır bir dille açıklamadığını ve bu nedenle AB tüketici yasasını ihlal ettiğini savunuyor.

Ne olmuştu

Ulusal tüketici gözlemcilerinden oluşan ve AB yöneticisi tarafından desteklenen Tüketici Koruma İş birliği Ağı, ocak ayında WhatsApp'a güncellenmiş gizlilik politikası hakkında açıklama isteyen bir mektup gönderdi.

Düzenleyiciler, WhatsApp'tan mart ayında gelen bir yanıtın onları ikna etmediğini ve çarşamba günü ikinci bir mektup göndermelerini istediğini söyledi.

Komisyonun adalet şefi Didier Reynders yaptığı açıklamada, "WhatsApp, kullanıcıların neyi kabul ettiğini ve kişisel verilerinin ticari amaçlarla, özellikle ticari ortaklara hizmet sunmak için nasıl kullanıldığını onlara açıklamak zorunda." dedi.

Mektuba zamanında yanıt vereceklerini söyleyen bir WhatsApp sözcüsü, "2021 güncellememiz; verileri nasıl işlediğimiz, kullandığımız veya paylaştığımız da dahil olmak üzere, kullanıcı gizliliğine veya hizmetimize olan bağlılığımızı değiştirmedi." ifadelerini kullandı.

Ulusal uygulayıcılar, tüketici yasalarını ihlal ettiği tespit edilen şirketlere yaptırım uygulama yetkisine sahip.

Bu nedenle WhatsApp, Avrupa Birliği'nden ceza almamak için yetkilileri ve kullanıcıları daha şeffaf bir biçimde bilgilendirecek.