Veli Ağbaba’nın ailesine uzanan 20 milyonluk dosya! “Yeğenine kokain sattım” deyip tehdit ettiler

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik yürütülen tehdit soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba’nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel’in müdürü Yunus Emre Ağbaba’nın ifadelerine başvuruldu.

İfade tutanaklarına göre olay, yurt dışına ait bir GSM hattından WhatsApp üzerinden kurulan iletişimle başladı.

“YEĞENİNE KOKAİN SATTIM”

İlk olarak aileden Aysun isimli kişiye ulaşmak isteyen şahsın daha sonraki görüşmelerde kendisini “uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş” olarak tanıttığı belirtildi.

Şahıs, Veli Ağbaba’nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba’ya kokain sattığını öne sürdü.

Görüşmelerde daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini, ancak 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu ileri süren kişinin paranın kendisine ödenmesini istediği kayıtlara geçti.

Uyuşturucu satışı ile 5 milyon TL'lik ödeme ve 20 milyon TL'lik borç anlatımı, soruşturma kapsamında doğruluğu araştırılan beyanlar arasında yer alıyor.

20 MİLYON ÖDENMEZSE OTELİ HEDEF ALACAKLARINI SÖYLEDİ

Tehdit bununla da sınırlı kalmadı.

Arayan kişinin 20 milyon TL'lik talebin Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine iletilmesini istediği, paranın verilmemesi halinde ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel’e zarar vermekle tehdit ettiği belirtildi.

Şahsın ayrıca Malatya'da başka adamlarının bulunduğunu söyleyerek aile bireylerine de zarar verilebileceği yönünde tehditlerde bulunduğu ifade tutanaklarına yansıdı.

“DOĞUKAN’I İSTANBUL’DAN MALATYA’YA BİZ GÖNDERDİK”

Dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Doğukan Şengezen isimli şüpheliyle ilgili oldu.

Arayan şahsın, Melid Otel'e yönelik tehdidi gerçekleştirmek amacıyla Doğukan Şengezen'i İstanbul'dan Malatya'ya kendilerinin gönderdiğini söylediği belirtildi.

Şahsın, Şengezen'in polis tarafından yakalanmasını da kendilerinin ihbar edilmesine bağladığı kayıtlara geçti.

Bunun üzerine güvenlik güçleri Şengezen ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalarını genişletti.

10 AYRI ARANMA KAYDIYLA YAKALANDI

Doğukan Şengezen'in aslında tehdit soruşturmasının ayrıntılarının ortaya çıkmasından birkaç gün önce, 20 Ağustos 2026'da yakalandığı belirlendi.

Şengezen hakkında kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin adresinde gerçekleştirilen aramada ise dikkat çeken silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

2 GLOCK, UZUN ŞARJÖRLER VE OTOMATİKLEŞTİRME APARATI

Aramalarda 2 Glock marka tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör, 3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör ve bir tabancayı otomatik hale getirmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Ayrıca 10 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram taş kokain bulunduğu kaydedildi.

Şengezen bu işlemin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak birkaç gün sonra Veli Ağbaba ve ailesine yönelik tehdit soruşturmasında adının yeniden ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti.

3 ADRESE OPERASYON: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Doğukan Şengezen ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişilerin tespit edilmesinin ardından üç ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi.

Telefonlardan birinde ise yurt dışına ait GSM hattının takılı olduğu tespit edildi.

TEHDİTTE YURT DIŞI HATLARI KULLANILDI

Soruşturmanın bir diğer ayağını tehdit görüşmelerinde kullanılan yurt dışı telefon hatları oluşturdu.

Kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin görüşmeler sırasında +63 ülke koduna sahip iki ayrı numara kullandığı belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen hatlar arasında ise birden fazla +44 ülke kodlu GSM hattının bulunduğu tespit edildi.

Doğukan Şengezen ve Mehmet Hasar'a ait olduğu değerlendirilen ayrı +44 kodlu numaralar da soruşturma dosyasına girdi.

Hatların tehdit görüşmelerinde ve şüpheliler arasındaki iletişimde nasıl kullanıldığı teknik incelemelerle araştırılıyor.

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin gerçek kimliğinin, kullanılan yurt dışı hatlarının kimlere ait olduğunun ve şüpheliler arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması bekleniyor.

Dosyada ayrıca “kokain sattım”, “5 milyon TL aldım” ve “20 milyon TL daha alacağım var” şeklindeki beyanların doğruluğu da adli makamlar tarafından araştırılıyor.