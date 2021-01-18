WhatsApp darbeyi yedi! Telegram coştu

Bildiğiniz gibi son zamanlarda WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri oldukça tepki çekiyor. Verileri Facebook ile paylaşmak istemeyen kullanıcılar, uygulamayı birer birer terk ediyor.

WhatsApp her ne kadar yeni gizlilik sözleşmesini ileri bir tarihe ertelese de özellikle Telegram gibi daha güvenli uygulamalara ilgi oldukça arttı. Milyonlarca kullanıcı, WhatsApp hesabını kapatarak Telegram'a geçti.

500 milyon kullanıcı

Söz konusu büyük göçün ardından Rus merkezli Telegram uygulamasının aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aştı.

Şirket, kullanıcılarına attığı mesajda yalnızca son 72 saatte, dünyanın dört bir yanından 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldığını duyurdu.