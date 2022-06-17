WhatsApp cevapsız aramalar için düzenlemeye gidiyor. Her şey yolunda giderse, anlık mesajlaşma uygulaması bu özelliği diğer tüm kullanıcılara getirebilir. Daha önce WhatsApp, Business kullanıcılarının bağlı cihazlarını yeniden adlandırmalarına izin veriyordu. İş hesabının kullanıcısı rahatsız etmeyin özelliğini etkinleştirdiyse, cevapsız arama uyarısı çalışır.

Bu yeni WhatsApp özelliği, platform izleyicisi WABetaInfo tarafından tespit edildi. WABetaInfo, “WhatsApp şimdi, kullanıcıların neden aramaları cevaplamadıklarını anlamalarına yardımcı olan yeni bir özellik sunuyor: iOS için WhatsApp beta’da rahatsız etmeyin modunun ne zaman etkinleştirildiğini algılama desteği” dedi.

Rahatsız etmeyin modu tarafından aramanın sessize alındığını görmüyorsanız, uyumlu olmayan bir iOS sürümü kullanıyorsunuz veya özellik hesabınız için kullanılamıyor olabilir dedi.

WABetaInfo, Bir WhatsApp araması aldığınızda ve rahatsız etmeyin modu etkinleştirildiğinden bildirimleriniz kapatıldığında, arama geçmişinin hemen içinde yeni bir etiket bulunacaktır: aramayı kaçırdığınızı gösterecektir.

“Bu bilgiler WhatsApp veya sizi kimin aradığı ile paylaşılmaz, bu nedenle yalnızca uygulamanın yerel veri tabanına kaydedilir. Ayrıca bu bir iOS 15 API’si olduğu için en az iOS 15’te WhatsApp kullanılması gerektiğini bilmelisiniz” diye ekledi.

WhatsApp bu hafta yeni API’yi destekliyor ve bu özelliği herkese getirecek yeni bir güncellemenin App Store’da yayınlanması planlanıyor.

Bu arada, WhatsApp ayrıca bir gruba 512 katılımcı ekleme özelliğini de kullanıma sunuyor.