WhatsApp bu sorunu da çözdü! Tam 512 kişi alınabilecek

WhatsApp'taki grup kişi sayısı, kullanıcıları alternatif sohbet uygulaması arayışına sokarken, WhatsApp yönetimi yeni gelişmeyi duyurdu. Bundan böyle WhatsApp'ta sohbet gruplarına 512 kişi dahil edilebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Uygulama, bu özellik sayesinde çok önemli bir eksiği daha gidermiş olacak. Uygulamaya alınan yeni özellik, kullanıcıların 512 kişilik gruplar oluşturmasına izin veriyor.

Ekstra işlem gerekmiyor!

WhatsApp'ta grup oluşturma özelliği yıllardır var ancak geliştiriciler, bugüne dek kısıtlı sayıda katılımcı eklemeye izin veriyorlardı. Bu noktada Telegram öne geçerek, WhatsApp'tan daha fazla kullanıcı sayısıyla grup oluşturulmasına izin veriyordu. İşte bu durum artık değişti. Artık WhatsApp'ta da çok fazla katılımcısı olan gruplar oluşturulabilecek.

WhatsApp'ta daha fazla katılımcısı olan gruplar oluşturulması için yapılması gereken ekstra bir şey yok. Kullanıcılar, bugüne kadar yaptıkları gibi, uygulamadaki "Yeni Grup" bölümünü kullanarak 512 kişiyi ekleyebilecekleri gruplar oluşturabilecekler.

Kaynak: WebTekno