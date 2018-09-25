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WhatsApp açıkladı! Bu iPhone modellerinden desteğini kesecek

Akıllı telefonlarda en çok tercih edilen mesajlaşma programı olan WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 10:15
WhatsApp açıkladı! Bu iPhone modellerinden desteğini kesecek

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinden bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil yaptığı açıklama ile gündemde.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 8'den eski işletim sistemi ile çalışan iPhone'ların desteklenmeyeceğini duyurdu.

SINIR 4S

WhatsApp'ın duyurusuna göre programı destekelemeyecek iPhone modelleri ise; iPhoneiPhone 3GiPhone 3GSiPhone 4 olarak belirlendi.

iOS 8 güncellemesi alan en eski iPhone modelleri iPhone 4s’ler olmuştu.

Fakat 4S'lerin de ömrü uzun değil. WhatsApp'ın 2020 yılında 4S'ten de desteğini çekmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:15
  1. Facebook
  2. WhatsApp
  3. iOS 8
  4. iPhone
  5. iPhone 3G
  6. iPhone 3GS
  7. iPhone 4

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