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Dünya WFP'den Gazze açıklaması! 'Sivil kayıpları yıkıcı'
Dünya

WFP'den Gazze açıklaması! 'Sivil kayıpları yıkıcı'

Yeniakit Publisher
2024-06-15 02:33:00 -
WFP'den Gazze açıklaması! 'Sivil kayıpları yıkıcı'

Dünya Gıda Programı (WFP), orta ve güney kesimlerinde çatışmaların yoğunlaştığı Gazze'de sivil kayıpların yıkıcı olduğunu açıklandı.

WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan gıda yardımlarının Gazze'ye ulaştırılmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

Skau, "Gazze'nin orta ve güney kesiminde çatışmaların şiddetlenmesiyle sivil kayıpları yıkıcı oluyor." ifadesini kullandı.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

Kaynak: AA
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