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Dünya WFP: Suriye'deki depreme müdahale için 60 günlük paramız kaldı
Dünya

WFP: Suriye'deki depreme müdahale için 60 günlük paramız kaldı

WFP Direktörü David Beasley, "Suriye'deki depreme müdahale için 60 günlük paramız kaldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 09:25:00 -
WFP: Suriye'deki depreme müdahale için 60 günlük paramız kaldı

Uluslararası kuruluşlardan, Suriye konusunda peş peşe açıklamalar geliyor. Kızılhaç Komitesi, Şam hükümetinin İdlib'e yardım sağlama çabalarını engellediğini söylüyor. Bir açıklama da Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapıldı.

Roma merkezli WFP, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısında yaşanabilecek darboğazlar konusunda uyardı.

WFP Direktörü David Beasley, söz konusu bölgedeki yerel makamların, BM gıda ajansına gerekli erişimi vermediğini savundu.

Beasley, ajansın deprem müdahale programında sadece 60 günlük parası kaldığı konusunda da uyarıda bulundu.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, yaşadıkları soruna dikkati çeken Beasley, şunları dile getirdi:

Suriye ve Türk hükümetleri gerçekten iş birliği yapıyor. Bize sınırı geçmemiz için gereken erişimi sağlıyorlar. Karşılaştığımız sorun, Suriye'nin kuzeybatısındaki makamların bize ihtiyacımız olan yardım operasyonu erişimi vermemesidir.

Beasley ayrıca, "Bu da operasyonlarımızı engelliyor. Hemen düzeltilmesi gerekiyor." diye ekledi.

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