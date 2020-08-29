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Spor Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic
Spor

Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:50:45 -
Western & Southern Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

İSTANBUL (AA) - Western & Southern Açık Tenis Turnuvası finalinde Milos Raonic'i 2-1 yenen Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Masters turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile klasmanın 30. basamağında bulunan Raonic karşılaştı.

Sırp tenisçi Djokovic, Kanadalı rakibi karşısında 2 saat süren mücadeleyi 1-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak Masters turnuvalarındaki 35. şampiyonluğunu elde etti.

Bu yıl çıktığı 23. maçından da galip ayrılan 33 yaşındaki Djokovic, Masters turnuvalarında en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi İspanyol Rafael Nadal'ı yakaladı.

Ayrıca Djokovic, teniste Masters turnuvalarının 9'unu da ikişer kez kazanan ilk sporcu oldu.

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