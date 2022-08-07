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Spor West Ham United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

West Ham United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

Premier Lig'de yeni sezon başladı. İlk hafta maçında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Peki, West Ham-Manchester City maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 11:19:00 -
West Ham United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

İngiltere Premier Lig’de yeni sezon başladı. Futbolseverler West Ham United-Manchester City maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

West Ham United-Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

West Ham United ile Manchester City 7 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele  beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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