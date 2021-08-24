West Ham Uhited-Leicester City maçı kaç kaç bitti?
West Ham maç sonucu | İngiltere Premier Lig'de 2. haftanın kapanış maçında West Ham ile Leicester City karşı karşıya geldi. Futbolseverler müsabakayı kimin kazandığını, maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, West Ham maçı ne oldu? Leicester City maç sonucu
İngiltere Premier Lig’in 2. Haftasında West Ham Uhited ile Leicester City karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
West Ham Uhited-Leicester City maçı kaç kaç bitti?
West Ham United konuk ettiği Leicester City'i 4-1 mağlup etti. Maçın 26. dakikasında ev sahibi ekip Fornals'ın golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 56'da Said Benrahma skoru 2-0'a getirdi. 69. dakikada Youri Tielemans konuk ekibin golünü ağlarla buluşturdu: 2-1
80 ve 84. dakikalarda sahne alan Michail Antonio maçın sonucunu ilan etti: 4-1