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Spor West Bromwich'de kötü gidiş sürüyor
Spor

West Bromwich'de kötü gidiş sürüyor

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich, deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 05:31:00 -
West Bromwich'de kötü gidiş sürüyor

Manchester City maça Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Aké, Mendy, Rodri, Gündoğan, Foden, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus 11'iyle çıktı.

West Bromwich Albion ise karşılaşmaya Johnstone, Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs, Livermore, Diangana, Gallagher, Sawyers, Phillips, Grant 11'iyle başladı.

Man City'de İlkay Gündoğan, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle WBA beraberliği sağladı.

90 dakika 1-1 sona erdi.

WBA bu sonucun ardından 7 puanla 19. sırada yer aldı. Kötü gidişin sürdüğü City ise 20 puanla 6. sırada ve zirvenin 5 puan gerisinde kendine yer buldu.

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