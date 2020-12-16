West Bromwich'de kötü gidiş sürüyor
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren West Bromwich, deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester City maça Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Aké, Mendy, Rodri, Gündoğan, Foden, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus 11'iyle çıktı.
West Bromwich Albion ise karşılaşmaya Johnstone, Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs, Livermore, Diangana, Gallagher, Sawyers, Phillips, Grant 11'iyle başladı.
Man City'de İlkay Gündoğan, 30. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle WBA beraberliği sağladı.
90 dakika 1-1 sona erdi.
WBA bu sonucun ardından 7 puanla 19. sırada yer aldı. Kötü gidişin sürdüğü City ise 20 puanla 6. sırada ve zirvenin 5 puan gerisinde kendine yer buldu.