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Spor West Bromwich Albion, West Ham United'dan Diangana'nın bonservisini aldı
Spor

West Bromwich Albion, West Ham United'dan Diangana'nın bonservisini aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:52:48 -
West Bromwich Albion, West Ham United'dan Diangana'nın bonservisini aldı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, West Ham United'dan kanat oyuncusu Grady Diangana'nın bonservisini aldı.

West Bromwich Albion Kulübü, 22 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İngiliz futbolcu Diangana ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basınında Diangana'nın transferinin 18 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

West Ham United'ın altyapısında yetişen Diangana, geçen sezon West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giymişti.

Geçen sezon İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hırvat teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion ile 31 maça çıkan Diangana, 8 gol atmıştı.



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