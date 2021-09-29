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Spor Wesley Sneijder Beşiktaş maçını yorumladı
Spor

Wesley Sneijder Beşiktaş maçını yorumladı

Eski Galatasaraylı Hollandalı Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 kaybettiği maçı değerlendirdi. Sneijder, Beşiktaş'ın sayılmayan golü için verilen kararın doğru olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 03:10:00 -
Wesley Sneijder Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, Ajax'a 2-0 kaybetti geriye Kenan Karaman'ın sayılmayan golü kaldı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien'e tepki gösterirken Sneijder ise eski takımı Ajax'ın lehine açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında defansın arkasına sarkan Kenan Karaman, iki rakibiyle girdiği mücadelede topu önüne alıp kaleciyi avladı. Fakat hakem Benoit Bastien, Ajax lehine faul verdi.

"Omuzla müdahale var"

Hakemin kararının doğru olduğunu söyleyen Sneijder, "Beşiktaş'ın Kenan Karaman'la bulduğu gol öncesinde bence faul var. Gol kararı verilseydi de karar VAR'dan geri dönerdi." dedi.

Ajax'ın ikinci yarıda geriye yaslandığını belirten Wesley Sneijder, "Önemli olan neticedir. Ajaxlı futbolcuların ikinci yarıda arkalarına yaslanarak çok fazla enerji sarf etmediklerini gözlemledim. Sadece sakin bir şekilde futbol oynadılar ve karşılaşmanın böyle biteceğini düşündüler. Hafta sonu oynayacakları maça odaklanmışlardı." şeklinde bir yorumda bulundu.

Van der vaart, snejıder'e talımadı

Programın bir diğer yorumcusu eski futbolcusu Van der Vaart da ise Sneijder'in aksine bir yorum getirerek "Beşiktaş'ın sayılmayan golünde hakem ne gördü bilemem ama daha şut çekilmeden düdük çaldı. Normalde pozisyonun bitmesini beklemesi lazım. Dürüst olmak gerekise ben faul görmedim." ifadelerini kullandı.

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