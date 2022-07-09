Werder Bremen hangi ligde? Werder Bremen oyuncu kadrosu:

Werder Bremen, Bremen kentinde kurulu Alman spor kulübü. Futbol takımı 2. Bundesliga'da mücadele etmektedir. Müzesinde 4 Almanya Şampiyonluğu ve 5 Almanya Kupası vardır. 1965 yılında yeni kurulan Bundesliga'yı alan ilk kulüplerden olmuştur. Her zaman üst seviyede bir takım görüntüsünde olmasına rağmen bunu şampiyonluklara dönüştürmekte zorlanmıştır. Bu yüzden kazandığı kupalar kadar ikincilikleri de fazladır. Hatta 1979-80 sezonunda 2. lige düşmüş ve 1 sezon bu ligde oynamıştır. Son zamanda tekrar atılım yapmış ve 2004 sezonunu çifte kupa ile kapattıktan sonraki ilk kupasını 2008/09 sezonu sonunda Bayer Leverkusen'i Almanya Kupası finalinde 1-0 yenerek kazanmıştır.

Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısı 1992 yılında Lizbon'da Monaco'yu 2-0 yenerek kazandığı UEFA Kupa Galipleri Kupası'dır. Ayrıca 20 Mayıs 2009 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşmıştır. Uzatmalara kalan maçı 2-1 kaybetmiştir.

Werder Bremen oyuncu kadrosu: