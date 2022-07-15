Welinton'dan görev yeri açıklaması

Beşiktaş'ın stoperi Welinton, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan 33 yaşındaki savunmacı; "2 hazırlık maçı oynadık. Takımdaki herkes çok iyi. Güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Valerien Ismael'in 3'lü defans dizilimi hakkında konuşan Brezilyalı stoper; "Biz futbolcu olarak hocamız ne isterse onu yapmak zorundayız. Ben hocanın getirdiği sisteme adapte olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki duruma göre çok daha iyi durumdayız. Mental ve fiziksel olarak bu sisteme hazırız. Hocanın bizden bekledikleri çok net." sözlerini sarf etti.



Mevkidaşı ve Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss hakkında konuşan Welinton; "Ben sağda da, ortada da, gerekirse solda da oynarım. Umarım sezon sonunda hepimizin uyumuyla gelen şampiyonluğu konuşuruz. Saiss çok karakterli ve çok büyük kariyeri olan bir oyuncu. Aynı zamanda güler yüzlü bir oyuncu. Birlikte daha iyi olacağız." açıklamasında bulundu.



Sergen Yalçın hakkında da cümleler sarf eden Brezilyalı; "Sergen hocanın benim için önemini anlatamam. Beni bu kulübe getirdi. Ona çok minnettarım. Birlikte şampiyonluk yaşadık. Umarım bir gün tekrar birlikte çalışırız." dedi.



Vatandaşı Josef de Souza hakkında da konuşan tecrübeli savunmacı; "Takımda en yakın arkadaşım Josef, onunla çok iyi anlaşıyoruz. Zaten uzun süredir devam eden arkadaşlığımız vardı.