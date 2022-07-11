Weghorst, Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini açıkladı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kara Kartal'ın yeni transferi Wout Weghorst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyen Hollandalı forvet, "Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim." dedi.

"Yeni bir mücadele, yeni bir macera benim için başlıyor." diyen 29 yaşındaki oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Türkiye ile ilgili bildiğim tek şey burada taraftarların tutkusunun çok yüksek olduğu. Beşiktaş'ın ilgisi çok ciddiydi. Kariyerim için iyi bir seçenek olduğunu düşündüm. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en iyi seçenek olacağını hissettim." ifadelerini kullandı.

"Mario Gomez'e saygı duyuyorum ancak..."

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez ile kıyaslanması hakkında konuşan Wout Weghorst, "Mario Gomez çok büyük bir oyuncu. Gomez'e saygı duyuyorum ancak başka bir oyuncu ile kıyaslanmayı pek sevmem. Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimle varolmak istiyorum ve burada en az onun kadar başarılı olmak istiyorum." dedi.

"Hocamızın istediği oyuncu profilinde olduğumu söyleyebilirim"

"Transfer sürecinde Valerien Ismael ile konuştuk. Benden neler istediğini biliyorum. Ben de takıma neler katabileceğimi biliyorum. Kendimi biliyorum. Oyun içinde kalan, sürekli yüksek tempoda, bol gol atılacak bir strateji için çalışacağız. Hocamızın istediği oyuncu profilinde olduğumu söyleyebilirim" dedi.

"Lewandowski ve Haaland ile yarışıyordum"

"Bir forvet oyuncusu olarak en büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için. Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum. Coşkulu taraftarlarımız karşısında harika bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Gelecek ne getirir bilemem, Beşiktaş'a odaklandım"

Ligin başlaması için sabırsızlandığını söyleyen Hollandalı yıldız, "Hedeflerim var. Şampiyon olmak ve kupalar kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile gol atamadım. Kısa vadedeki hedeflerimden biri Devler Ligi'nde goller atmak. Gelecek ne getirir bilemem, Beşiktaş'a odaklandım." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ı neden tercih etti?

Beşiktaş'ı tercih nedenini açıklayan 29 yaşındaki forvet, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan kulüplerden teklif vardı. Beşiktaş'ı seçmemdeki en büyük faktör elbette taraftarın bana olan ilgisi. Akrabalarıma kadar ulaştılar. Evime hediyeler geldi. Taraftarın bu ilgisi ve sevgisine sahada karşılık vermek istiyorum." dedi.

"Hayatımda böyle ilgi görmedim"

"Ben hayatımda böyle ilgi görmedim." diyen Wout Weghorst, "Benim yerimde kim olursa inanılmaz hissederdi ve mutlu olurdu. Taraftarlarla benzersiz ve özel bir bağ kurabiliriz." dedi.

Michy Batshuayi yorumu

Beşiktaş geçtiğimiz sezonki forveti Batshuayi hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Michy Batshuayi geçen sene burda şanssız bir dönem geçirmiş, 6-7 topu direkten dönmüş. Geçen sene burda olmadığım için daha fazla konuşmam doğru olmaz. Takımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

396 maçta 163 gol

Futbol kariyerinde 396 resmi maçta görev yapan Weghorst, 163 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı santrafor, ülkesinin milli takımında 14 karşılaşmada sahaya çıktı ve 3 gollük katkı verdi.

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