Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak olan WEFA, 2020 Kurban Kampanyasının startını verdi. Kurban yardımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın şu ifadeleri kaydetti: “Bayram günleri sevincin, mutluluğun en derin biçimde hissedildiği özel günlerdir. İyilik ve paylaşma ile özdeşleşen bu özel günlerde WEFA olarak insanların Kurban Bayramı’nı buruk geçirmemeleri ve bayram iklimini doyasıya yaşamaları için yine yola koyuluyoruz. Bu sene de Afrika, Asya ve Balkanlar’da kurban yardımlarımızı gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllar da olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Türkiye’nin farklı illerindeki yoksullara da kurban eti dağıtacağız. Kurban yardımlarımızdan öncelikli olarak mülteci kamplarında yaşayanlar, savaş ve doğal afet mağdurları, yetimhanelerdeki yetimler, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okul ve medreselerdeki öğrenciler ile hastanedeki ihtiyaç sahipleri yararlanabilecekler.”

2019 yılında 30 ülkede kurban yardımı gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda toplamda 30.204 hisse kurbanı 1.087.344 kişiye ulaştırmıştık. WEFA olarak bu yıl daha fazla sayıda ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimize bayramın 3. günü kurbanlarının kesildiğine dair bilgi mesajı gönderiyor ve kurban yardımlarımıza ilişkin resim ve videoları web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda bağışçılarımızla paylaşıyoruz.” dedi.

Yetimlere Bayramlık Elbise Yardımı

Her bayram olduğu gibi bu yıl Kurban Bayramı’nda da yetimlere bayramlık elbise hediye edecek olan WEFA, yetimlerin mutlu bir bayram geçirmesine vesile olacak. WEFA, 2019 Kurban Baayramı’nda toplamda 6.479 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye etmişti.

Zekât Yardımı

Kurban eti ve bayramlık yardımlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi Müslümanlara zekât yardımında da bulunan WEFA, bu Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin zekât bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştıracak.

Bir Kurban Hissesinin Bedeli 60 Euro’dan Başlıyor

Bir kurban hissesinin bedeli 60 Euro’dan başlamakla birlikte bölgelerin sosyo-ekonomik realitesine göre belirlenmiştir. Bu fiyata tüm organizasyon giderleri de dahildir.

Kurban fiyatları her ülkede farklılık gösterdiği için aynı fiyat aralığında olanları bir grup altında toplayan WEFA, bu yıl Grup A, B, C, D, E ve F olmak üzere altı farklı grupta yer alan ülkelerde kurban kesimi gerçekleştirecek. Bir kurban hissesinin bedeli 60 Euro’dan başlamaktadır.Ayrıntılı bilgiye wefa.org sayfasından ulaşabilirsiniz.

Nasıl Bağış Yapabilirim?

WEFA’nın kurban yardımlarına destek vermek isteyen hayırseverler wefa.org sayfasıüzerinden online bağış yapabilecekleri gibi +49 221 880 64 80 numaralı telefonu arayarak Tele-Bağış yoluyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler. WEFA bürolarında veya temsilciliklerde makbuz karşılığı elden de bağış yapılabilir. Ayrıca WEFA’nın hesap numarasına da havale yapılabilmektedir. Açıklama kısmına bağış amacının (kurban, bayramlık, zekât vs.) yazılması gerekmektedir.