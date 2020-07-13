Wayfair nedir? | Wayfair çocuk ticareti mi yapıyor?

Sosyal medya “Wayfair” ismiyle çalkalanıyor. Söz konusu internet sitesinin çocuk ticaretine izin verdiği ileri sürüldü. İşte, detaylar.

Wayfair nedir?

Wayfair 2002 yılında kurulan mobilya ve eşya satan bir e-ticaret sitesidir. Amerikan şirketinin milyonlarca müşterisi ve küresel çapta tedarikçileri bulunuyor.

Wayfair çocuk ticareti mi yapıyor?

Amerika’nın en çok tercih edilen e-ticaret sitesi olan Wayfair’de bazı ilanlarda kullanılan görseller ve talep edilen rakamlar dudak uçuklatan türden.

Wayfair sitesinde yer alan bir ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor.

Bir diğer ilanda ise Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar. Ancak söz konusu bu ürünün diğer sitelerde muadillerinin fiyatı 300-350 doları geçmiyor.

Bu iddia başta Amerika olmak üzere tüm dünyayı etkiledi. Konu hakkında ABD’de yaşayan gazeteci Ali Çınar değerlendirmede bulundu.

CNN Türk’e konuşan Ali Çınar, “Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.

Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar” dedi.

Wayfair açıklama yaptı mı?

Konu hakkında e-ticaret sitesinden açıklama geldi. Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, “Bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık" açıklamasını yaptı.

Mülteci çocukların dramı

Daha önce mülteci çocukların Avrupa'da ailelerinden çeşitli yollardan koparılıp, eşcinsel ailelere verildiği iddiaya edilmişti.