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Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

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Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında RAMS Park'ta Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak taraftarına büyük şok yaşattı. Maç sırasında ve sonrasında yükselen tepkiler ile Teknik Direktör Okan Buruk'un acil transfer çağrısı üzerine yönetim, hücum hattını güçlendirmek için operasyon başlattı. Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile yıllık 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken kulübüne de 25 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.

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Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Galatasaray'ın Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, 10 numara, forvet ve kanat transferine acil ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile yıllık 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı ve Rus kulübüne 25 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı öne sürüldü.

#2
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi RAMS Park'ta konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Çorum FK'nin skoru 2-1'e getirmesinin ardından RAMS Park tribünlerinde bir süre "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yönetime yönelik protestosu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ve sonunda da devam etti.

#3
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ: Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadronun hücum bölgesine yapılması gereken takviyeler hakkında konuştu.

#4
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Buruk, "Ön tarafta tabii ki oyuncu sayımız çok az. Orayı ilk başta güçlendirmek istiyoruz. Yani hep söylüyorum; 10 numara pozisyonu, bir forvet oyuncusu, bir kanat oyuncusu... Bunları çok acil bir şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. Bu transferler şey yapıldıktan sonra hem kadromuz güçlenecek hem daha pozitif olacak. İçerideki oyuncular da daha pozitif olacak, taraftarımıza da daha pozitif yansıyacak. Biz de burada daha pozitif olacağız. Bunun bu hafta içerisinde inşallah olmasını istiyoruz. Ama tabii ki belki bir olur, belki iki olur, bilemiyorsunuz. En hızlı şekilde zaten bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

TRANSFERDE SICAK GELİŞME: Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, transfer çalışmalarında Aleksey Batrakov için önemli mesafe katetti. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus futbolcuyla anlaşmaya vardığı ve transferin tamamlanması için iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği öne sürüldü.

#6
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

BATRAKOV İLE ANLAŞMA TAMAM: Galatasaray yönetiminin 10 numara pozisyonunda görev yapan Batrakov ile gerçekleştirdiği görüşmelerde el sıkıştığı belirtildi. Habere göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcuya yıllık 3,5 milyon euro seviyesinde teklif yaptı ve oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Bu gelişmenin ardından transferin önündeki tek engelin Lokomotiv Moskova ile bonservis konusunda anlaşmaya varılması olduğu ifade edildi.

#7
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF: Galatasaray'ın Batrakov için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro seviyesinde bonservis teklifi yaptığı iddia edildi. Transfer paketinde ayrıca yaklaşık 3 milyon euroluk menajer komisyonunun bulunduğu belirtildi. Son dönemdeki görüşmelerde Galatasaray'ın teklifini yükselttiği ve Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıtın beklendiği aktarıldı. Transfer henüz resmiyet kazanmadı.

#8
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

VİZE KONUSU DA ARAŞTIRILDI: Sarı-kırmızılı yönetimin transfer öncesinde sportif ve ekonomik şartların yanı sıra Batrakov'un vize durumuyla da ilgilendiği belirtildi. Rus futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak deplasman karşılaşmalarında herhangi bir vize problemi yaşayıp yaşamayacağı konusunda araştırma yapıldığı ifade edildi. Galatasaray'ın Avrupa'da oyuncudan düzenli şekilde yararlanabilmek adına bu konuyu transfer tamamlanmadan önce netleştirmek istediği kaydedildi.

#9
Foto - Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

SON SÖZ LOKOMOTIV MOSKOVA'NIN: Oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşmaya ulaşan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın bonservis teklifine vereceği yanıtı bekliyor. Rus kulübünün teklifi kabul etmesi halinde transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. 21 yaşındaki Batrakov, özellikle hücum orta saha ve 10 numara bölgesindeki oyunuyla dikkat çekerken, Galatasaray'ın genç futbolcuyu hem bugünü hem de geleceği kapsayan bir yatırım olarak değerlendirdiği belirtildi.

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