Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında RAMS Park'ta Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak taraftarına büyük şok yaşattı. Maç sırasında ve sonrasında yükselen tepkiler ile Teknik Direktör Okan Buruk'un acil transfer çağrısı üzerine yönetim, hücum hattını güçlendirmek için operasyon başlattı. Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile yıllık 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken kulübüne de 25 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı.