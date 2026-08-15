Kötü sonuçlar yönetimi harekete geçirdi: Galatasaray yıldız oyuncu ile anlaştı

Buruk, "Ön tarafta tabii ki oyuncu sayımız çok az. Orayı ilk başta güçlendirmek istiyoruz. Yani hep söylüyorum; 10 numara pozisyonu, bir forvet oyuncusu, bir kanat oyuncusu... Bunları çok acil bir şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. Bu transferler şey yapıldıktan sonra hem kadromuz güçlenecek hem daha pozitif olacak. İçerideki oyuncular da daha pozitif olacak, taraftarımıza da daha pozitif yansıyacak. Biz de burada daha pozitif olacağız. Bunun bu hafta içerisinde inşallah olmasını istiyoruz. Ama tabii ki belki bir olur, belki iki olur, bilemiyorsunuz. En hızlı şekilde zaten bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.