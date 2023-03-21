Wavemaker, Abdi İbrahim Tüketici Sağlığına tam hizmet vermeye devam edecek

Bünyesinde YOUPLUS, VITOCCO, HAMETOL, UMKAİMUN, FORBIOME, BRUNOBABY gibi birçok önde gelen markaya sahip Abdi İbrahim Tüketici Sağlığı,ocakayında düzenlediği konkurla 4 yıldır iş birliği yaptığı Wavemaker Türkiye ile yoluna devam ederken; dijital medya transformasyon, katma değerli servisler ve otomasyon alanında da iş birliğini büyütme kararı aldı.

Wavemaker Türkiye CEO’su Serdar Aytok, konuyla ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Abdi İbrahim Tüketici Sağlığı Wavemaker’ın Türkiye’deki yolculuğunda uzun süreli çalıştığı köklü markalarından biri. 4 senedir hizmet vermekten büyük keyif duyduğumuz Abdi İbrahim’in hizmet kapsamını genişleterek bizimle yola devam etmesi bizi mutlu etti. Son 3 yıldır global bakış açımız olan “Pozitif Provokasyon” ile büyümenin her zaman daha iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz. İş birliği içinde olduğumuz tüm markalarımızın büyümesini pozitif bir şekilde provoke ediyoruz. Abdi İbrahim Tüketici Sağlığı çatısı altındaki tüm markaların işlerini büyütmesine aynı bakış açısı ile destek vereceğimiz için heyecanlıyız. Tüm Abdi İbrahim ailesine almış oldukları bu karar için teşekkür ederiz.”