Wattpad 2016 yılında Kanada'da kuruldu. Özellikle gençler bu uygulama üzerinden makale, hikaye, roman ve şiir türünde binlerce metni paylaşıyor. Sitede okunan makaleler oylanabiliyor. Yayınevleri ise sık sık burada paylaşılanları okuyup, beğenilen metinlere göz atıyor. En çok oy alanlar ise yayınevlerinin çalışmalarıyla kitap haline gelebiliyor. Hatta bu uygulamada yer alan pek çok metin dünyada çok satanlar arasına girdi. Ülkemizde de Wattpad'le şöhret kazananlar var. Peki, bu site ne kadar güvenilir?

Wattpad nedir?

Uzmanlar Wattpad'in gençleri zehirlediğini belirtiyor. Çünkü bu uygulamada yazılanlar bir süzgeçten geçirilmiyor. Müstehcen onlarca metin bulunuyor. Kimi metinde gençler tecavüze, tacize, sadistliğe, sapkınlığa, eşcinselliğe özendiriliyor.

Hiçbir edebi değeri bulunmayan pedofili, şiddet, pornografik ifadelerin bulunduğu metinler Türkiye'de tanınan bazı yayınevlerinin iştahını kabartıyor. Bu ahlaksız kendine yayınevi diyen kurumlar Wattpad’te yayınlanan toplumu zehirleyen içerikleri alıp kitap haline getiriyor. Hayatla ilgili en ufak bir tecrübesi olmayan. Bir edebiyat eserini ömrü boyunca yazan, yazdığı her kelime üzerinde senelerce düşünüp öyle insanların beğenisine sunan yazarlara bir hararet gibi. Daha 15,16 yaşındaki çocukların yazdığı her türlü ahlaksızlığı kitap haline getiren yayınevleri sahte ün vaat ediyor.

Aile olgusunun köküne dinamitler yerleştiren bu uygulamayı en çok kullanan ülkeler arasında yer alıyoruz. Uzmanlar sık sık gençleri bu konuda uyarıyor. Birilerin müstehcen hayallerini okumanın ne kadar ahlaksız olduğu belirtiliyor.

Söz konusu uygulamada yer alan genç bir kadının yazdığı metin kitap haline getirilip piyasaya sunuldu. Sonrasında ise olanlar oldu. Genç zihinleri intihara sürükleyen bu müsvedde yüzünden bir genç canına kıydı.

Wattpad’te yer alan yazıları okuyan zihinlerin nasıl kirlendiğini, ahlaksızlığa nasıl özendiğinin farkında olmak gerekiyor. Bu sebeple ebeveynlere ve eğitimcilere büyük görevler düşüyor. Aileler çocuklarını böylesi sapkınlıkların yer aldığı uygulamalardan uzak tutmalıdır. Bu sebeple iyi bir kontrol mekanizması oluşturulmalıdır.

Kitap okuma alışkanlığının yerlerde süründüğü bir ülke durumundayız. Ne gençler ne de yetişkinler kaliteli, ahlaklı içerikler sunan eserlere dahi bakmıyor. LGBT gibi sapkınlıklara destek veren Wattpad’te yer alan ahlaksız içerikleri yayınlayan yayınevlerinin kitapları konusunda evlatlarınızı, gençlerimizi uyarmalısınız.

Gençlik serisi adı altında yayınlanan içerisinde alkolden, madde bağımlılığına inançsızlıktan, sapıklığa varan hayatları anlatan ismi kitap olan ancak kitapla yakından uzaktan ilgisi olmayan çöpleri çocuklarınızın okumasına izin vermemelisiniz.

Bunun yerine gençlere onların zihinlerini geliştirecek, ahlaklı, erdemli olmalarını öğütleyen gerçek hikayelerin yer aldığı eserler tavsiye edilmeli.