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Washington Post'tan ilginç Cemal Kaşıkçı iddiası

Washington Post gazetesi, bazı Türk yetkililerin ABD'lilere, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını" söylediğini öne sürdü.

12 Ekim 2018 Cuma 15:20
Washington Post'tan ilginç Cemal Kaşıkçı iddiası

ABD'nin önemli gazetelerinden Washington Post, bazı Türk yetkililerin ABD'li yetkililere, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını" söylediğini yazdı.

Washington Post'ta, "Türkler ABD'li yetkililere, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucunu destekleyen ses ve görüntü kayıtlarına sahip olduklarını söyledi" başlığıyla yayımlanan haber, Kaşıkçı olayına yeni bir bakış açısı getirdi.

Adı açıklanmayan bazı Amerikalı ve Türk yetkililere dayandırılan haberde, Türk Hükümetinin, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kanıtlayan kayıtlara sahip olduğunu Amerikan tarafına ilettiği bildirildi.

Kayıtlar olayın detaylarını gösteriyor 

Haberde, yetkililerin, "Kayıtlar, bir Suudi güvenlik timinin, 2 Ekim'de konsolosluğa girişinden sonra Kaşıkçı'yı resmi bir belgeyi almak üzere göz altına aldığını, daha sonra öldürüp vücudunu parçalara ayırdığını gösteriyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Aynı yetkililerin ifadelerine göre olayla ilgili ses kaydının, Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi güvenlik timinin sorumlu olduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde bir yetkilinin, "Onun (Kaşıkçı'nın) sesini ve Arapça konuşan diğer adamların seslerini duyabiliyorsunuz. Onun nasıl sorgulandığını, işkenceye maruz kaldığını ve daha sonra öldürüldüğünü duyabiliyorsunuz." şeklindeki sözleri de yer aldı.

Washington Post'un haberinde, söz konusu kayıtların ABD'li yetkililer tarafından görülüp görülmediğinin belli olmadığı, ancak Türk yetkililerin Amerikalı muhataplarına "kayıtların içeriğini" anlattıkları ifade edildi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasına ilişkin dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suudlu gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin son açıklamasında Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili duyduğu haberlerden hiç hoşnut olmadığını, konuyu sonuna kadar araştıracaklarını, ancak bu olay dolayısıyla Suudi Arabistan'la ABD'nin yaptığı silah anlaşmalarını durdurmayı düşünmediğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:20
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. Washington Post
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. son dakika

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